26 ans après sa disparition, les proches de JPK espèrent toujours un procès

Après 26 ans de procédure, 6 juges d’instructions successifs, et une enquête considérable, le comité de soutien pour la recherche de la vérité sur la disparition de Jean-Pascal Couraud n’abandonne pas. « Un nouveau juge d’instruction vient d’être désigné et nous avons bon espoir que la procédure puisse se terminer rapidement » , écrit-il dans un communiqué. « Nous espérons que la dernière demande d’audition essentielle sollicitée en début d’année 2023 soit accueillie favorablement » .

Dans cette affaire qui fait partie de l’histoire politique du Pays, cinq personnes sont aujourd’hui mises en examen, notamment trois membres du GIP (Groupe d’Intervention de Polynésie), actif sous Gaston Flosse et depuis dissout. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir commis le meurtre du journaliste à l’issue d’un violent interrogatoire mené à bord d’un bateau de la flotille administrative. Également soupçonnés, l’ex-compagne de JPK Miri Tatarata et Francis Stein, ancien ami du journaliste, avaient été mis en examen pour « meurtre » en juin 2019. La chambre l’instruction de la cour d’appel de Papeete avait confirmé la mise en examen de ce dernier en octobre 2022.

« La famille déplore, évidemment, une durée de procédure tout à fait exceptionnelle et aurait été espéré qu’elle trouve une issue beaucoup plus tôt. Néanmoins, nous restons confiants sur l’issue d’un procès qui, nous l’espérons, pourra se tenir rapidement et à l’issue duquel les responsabilités pénales de chacun pourront être caractérisées » , conclut le communiqué.