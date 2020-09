Affaire JPK : Stein et Tatarata restent mis en examen

c’est un procès d’importance qui s’est ouvert ce matin au tribunal : celui de Tamatoa Alfonsi et de 24 autres prévenus. Des hommes et des fans accusés à des degrés divers d’avoir importé plusieurs dizaines de kilos d’ice en Polynésie en à peine deux ans. L’un des plus gros trafics jamais mis au jour au localement, et auquel étaient mêlés les cartels mexicains. Le récit de cette première journée d’audience.