1er concours de selfie « Mon fenua dans l’objectif » : les lauréats

La Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), en partenariat avec l’association « Les Amis du Liban-Tahiti » et le Club de la Francophonie, a organisé le premier concours scolaire de la photographie. Il s’agissait de découvrir à travers la photo l’attachement de la jeunesse à son Fenua.

Le concours avait débuté le 12 décembre 2019 et devait se terminer le 8 avril 2020 mais en raison de la crise sanitaire la date de clôture a été repoussée au 5 juin. Ce concours était ouvert aux élèves des établissements publics et privés des 1ers et 2nd degrés, des CJA et des établissements spécialisés.

Voici la liste des lauréats

CYCLE 2 CE2

PREMIER PRIX HURUPA Vainui

CE2 Ecole primaire REAO CIR. N°6 TUAMOTU GAMBIER

DEUXIEME PRIX TUNUTU Tauhiti

CE2 Ecole primaire REAO CIR. N°6 TUAMOTU GAMBIER

TROISIEME PRIX TUATA Vahinerii

CE2 Ecole primaire REAO CIR N°6 TUAMOTU GAMBIER

CYCLE 3 CM1

PREMIER PRIX VILLANT Hivinau

CM1 Nono Ecole FARAHEI NUI élémentaire CIR. N°3 FAAA

DEUXIEME PRIX TOHETIAATUA Vainanuiohiva

CM1 Nono Ecole FARAHEI NUI élémentaire CIR. N°3 FAAA

TROISIEME PRIX CHAPUIS William

CM1 Otaha Ecole 2+2=4 élémentaire CIR. N°8 PUNAAUIA MOOREA

CYCLE 3 CM2

PREMIER PRIX TEURUARII Maikei

CM2 Aukena Ecole TAHARUU élémentaire CIR. N°7 PAEA PAPARA TEVA I UTA

DEUXIEME PRIX AIRIMA Heitiare

CM2 Aukena Ecole TAHARUU élémentaire CIR. N°7 PAEA PAPARA TEVA I UTA

TROISIEME PRIX AVAE-FLORES Teravanui

CM2 Aukena Ecole TAHARUU élémentaire CIR. N°7 PAEA PAPARA TEVA I UTA

CYCLE 3 6ème

PREMIER PRIX TETUA Teihotu

6ème Collège de PAEA

DEUXIEME PRIX TEMARII Ruta

6ème Collège de BORA BORA ISL

TROISIEME PRIX LEDOUX Mali

6ème Collège de BORA BORA ISLV

CYCLE 3 PRIX SPÉCIAL DU JURY

PRIX SPECIAL DU JURY HURI Poevai

CM2 Ecole primaire REAO CIR. N°6 TUAMOTU GAMBIER

Mercredi 1er juillet à 9 heures, suivez en direct sur la page facebook de TNTV la remise des prix du concours organisée dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française.