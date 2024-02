16ème édition du salon Te Rara’a

Le salon Te Rara’a revient pour une 16e édition du 19 février au 3 mars, à l’assemblée de la Polynésie

française (APF).

Une trentaine d’artisans exposeront principalement des créations artisanales en vannerie, mais aussi en bijouterie traditionnelle et en couture. Tout au long du salon, le public pourra ainsi découvrir une grande variété de ‘ete (paniers), de pē’ue (nattes) et de tāupo’o (chapeaux) en pandanus, mettant en valeur des techniques de tressages authentiques des Tūha’a pae, ainsi que des créations en nī’au blanc de Tubuai, Rurutū et Rimatara, en ’ā’eho de Rapa, des colliers en coquillages et des tīfaifai de

Ra’ivāvae.

PRATIQUE

Inauguration le lundi 19 février à 10 heures dans le Hall René Leboucher de l’APF

Ouvert tous les jours de 8 heures à 17 heures