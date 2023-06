Vetea i te ra’i Araipu quitte l’Assemblée de Polynésie

L’élu Tavini a décidé de démissionner de l’assemblée de Polynésie française. Une information révélée par Tahiti Infos. Une décision prise trois semaines après l’installation des nouveaux représentants de l’Assemblée, présidée désormais par Antony Géros.

Vetea i te ra’i Araipu, qui aura été membre de l’Assemblée du 11 au 31 mai 2023 est remplacé par le neuvième candidat de la même liste, Ruben Teremate.

« On a un mois de réflexion pour démissionner, et avec tout le mouvement des chefs d’établissements, des enseignants… J’ai souhaité rester en tant que chef d’établissement au lycée Saint-Joseph » a indiqué à TNTV Vetea Araipu. Il indique que le métier de chef d’établissement est incompatible avec les fonctions d’un représentant à l’assemblée, et que cette décision a été prise en concertation avec le Tavini Huira’atira et la direction de l’enseignement catholique (DDEC). « Une décision dure à prendre » mais nécessaire, selon Vetea, qui est à la direction du lycée polyvalent Saint-Joseph depuis six ans. Et d’ajouter « L’éducation est primordiale au Tavini. Je ne quitte pas la politique, je reste au Tavini bien-sûr ».