Les nouveaux visages de l’Assemblée de la Polynésie

38 représentants Tavini, 16 Tapura et 3 A here ia porinetia. C’est donc la nouvelle composition de l’assemblée à l’issue du second tour des élections territoriales qui s’est déroulé hier. Les résultats définitifs viennent d’être publiquement proclamés par la commission de recensement des votes devant le bâtiment du haut-commissariat, à Papeete.

Tavini

Tematai Le Gayic

Minarii Galenon

Mitema Tapati

Teremuura Kohumoetini-Rurua

Tevaipaea Hoiore

Thilda Garbutt-Harehoe

Heinui Le Caill

Vahinetua Tuahu

Antony Géros

Béatrice Flores-Le Gayic

Steve Chailloux

Hinamoeura Cross ep. Morgant

Ueva Hamblin

Frangelica Bourgeois-Tarahu

Vincent Maono

Patricia Pahio Jennings

Allen Salmon

Oscar Temaru

Maurea Maamaatuaiahutapu

Vetea i te Rai Araipu

Elise Vanaa

Edwin Shiro-Abe

Jeanne Teavaitau-Vaianui

Mike Cowan

Pauline Niva

Moetai Brotherson

Sylvana Tiatoa

Tevahiarii Teraiarue

Rachelle Flores

Pierre Terou

Teumere Atger-Hoi

Odette Homai

Hoa Tetua

Tahia Brown

Ernest Teagai

Bruno Flores

Lana Hauata ep. Ah-Min

Marielle Kohumoetini

Tapura

Teura iriti

Edouard Fritch

Pascale Haiti

Michel Buillard

Henri Flohr

Sonia Taaa

Simplicio Lissant

Cathy Puchon

Gaston Tong Sang

Lana Tetuanui

Tahuhu Maraeura

Yseult Butcher

Frédéric Riveta

Benoît Kautai

Joëlle Frébault

A Here ia porinetia

Teave Chaumette

Nicole Sanquer

Nuihau Laurey

Le délai de recours contre les résultats est de 15 jours, dès leur proclamation, ce 1er mai. Il court donc jusqu’au 16 mai, devant le Conseil d’Etat.