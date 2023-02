Te Hau Maohi : Heia Parau, Tauhiti Nena et Eric Minardi ensemble pour les Territoriales

Ils se présentent comme un mouvement citoyen. Mené principalement par le parti Te Nati proche du Rassemblement national et du Hau Ma’ohi Ti’ama soutien du candidat Zemmour lors de la dernière élection Présidentielle, Hau Ma’ohi est le nom de cette nouvelle plateforme politique qui se présentera donc officiellement aux prochaines élections territoriales. Leur souhait ? « proposer un projet de société qui répond aux vrais besoins de la population ». Un vœux pieu qui selon eux passera par notamment par l’autonomie alimentaire. “C’est même une évidence, clame Heia Parau. Il a fallut la crise sanitaire pour qu’ils se rendent compte que cela fait des decennies qu’ils sont au pouvoir et ils n’ont même pas pensé à préparer notre pays à être autonome sur le plan alimentaire, énergétique et financier. (…) Je pense qu’aujourd’hui la population en a marre des politiciens, de tous ces dirigeants qui se présentent comme des sauveurs et qui se souviennent à seulement deux mois d’une échéance électorale alors que les familles souffrent de plus en plus.”

Un mouvement politique qui souhaite donc redonner une dynamique au secteur primaire et qui devrait selon les premières estimations au candidat Nena dans la Première circonscription : “Cela fait déjà deux semaines que je me suis préparé. Aujourd’hui, je suis prêt mais on attendra encore deux semaines pour connaître les membres qui composent la liste de notre mouvement hau Ma’ohi.”

En attendant les prochaines réunions internes qui devront désigner les futures listes par circonscriptions, certains proches du mouvement nous ont affirmé qu’Éric Minardi député européen proche de Marine Le Pen, devrait prendre la tête de la 2e circonscription alors que la 3 reviendrait à Heia Parau, venue tous des rangs du A Here ia Porinetia de Nicole Sanquer et Nuihau Laurey.