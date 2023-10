Avant les Jeux du Pacifique, peapea entre les fédérations de boxe

La boxe polynésienne se déplace hors du ring. À deux mois des prochains Jeux du Pacifique, les tensions entre les deux fédérations de boxe du Pays représentées par MM. Tauhiti Nena (la Polynesian Boxing Association, PBA) et Ismaël Tahiata (la Fédération de Boxe Anglaise de Polynésie-Française, FBAPf) restent vives.

Tout est parti, fin août, du retrait de la délégation de service public accordée à la FBAPF par le ministère de la Jeunesse et des Sports, une décision pour laquelle la FBAPF a formulé un recours auprès du tribunal administratif. Or, la PBA n’a pas non plus de délégation de service public.

Une commission Ad hoc avait donc été créée pour sortir de l’impasse et réunir les deux fédérations. Proposition avait été faite d’organiser des combats de pré-sélection ce jeudi, sous l’égide du comité olympique de Polynésie française. Les boxeurs se sont donc retrouvés mercredi soir pour la pesée officielle dans l’amphithéâtre de l’IJSPF. Problème, seuls les athlètes de la PBA étaient présents, le comité olympique ayant finalement décidé de soutenir la FBAPF, qui a obtenu une affiliation internationale à la World Boxing.

Pour autant, pas de quoi déstabiliser Tauhiti Nena. « Cela fait 8 ans qu’on n’a aucune subvention, on est quand même affilié à la fédération internationale (via l’International Boxing Association IBA, dont Tauhiti Nena est un des vice-présidents, ndlr), on participe aux championnats du monde et aux Oceania (…) On s’est mis d’accord il y a deux semaines pour mettre en place cette confrontation (…) Quand tu ne te présentes pas, tu perds par forfait » , assène-t-il.

Pour le président de la FABPF Ismaël Tahiata, le son de cloche est différent. « Il y a deux conditions pour participer aux Jeux. La première, c’est qu’il faut avoir l’affiliation au COPF et l’affiliation océanienne. Tauhiti a l’affiliation océanienne mais il n’a pas l’afficiliation au COPF (…) Et la World Boxing ne reconnaît qu’une seule fédération, qui ne peut être que nous (…) À quoi ça sert que l’on aille à la pesée ? » interroge-t-il.

La confrontation entre les deux fédérations de boxe n’a « aucun sens », estime le président de la FABPf Ismaël Tahiata.

Président de la commission Ad hoc, Lionel Lao explique que c’est bien le COPF qui est en relation avec le Conseil des Jeux du Pacifique et qui leur transmet les listes des athlètes sélectionnés. « On va aller jusqu’au bout de la démarche, assure-t-il. La décision d’organiser ces sélections avait été prise à l’unanimité » . Résultat : la commission a constaté, le soir même de la pesée, le forfait des athlètes de la FBAPF.

Contacté par téléphone, le président du COPF, Louis Provost, a déclaré que la fédération présidée par Ismaël Tahiata réunissait toutes les conditions pour participer aux Jeux du Pacifique. Le comité avait par ailleurs demandé à rencontrer la ministre des sports Nahema Temarii, une requête restée jusqu’ici sans réponse.