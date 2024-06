Remaniement ministériel : les mouvements pressentis au gouvernement Brotherson

Le remaniement comporte déjà une certitude : le départ de la vice-présidente Eliane Tevahitua, ministre de la Culture, de l’Environnement, du Foncier et de l’Artisanat, en charge des Relations avec les Institutions, débarquée pour manque de communication avec le reste du gouvernement. Un départ qu’Antony Géros, numéro 2 du Tavini ne s’est pas privé de commenter. Selon lui, si cette personnalité du parti indépendantiste quitte le gouvernement, elle doit être remplacée par un(e) autre cadre du mouvement.

Il pourrait donc s’agir de l’une des deux ministres Tavini déjà en poste : Vannina Crolas, appréciée pour sa connaissance des dossiers, mais lâchée par une partie de ses collaborateurs au cours de la première année de mandat ; ou Chantal Minarii Galenon. Ces valeurs sûres du gouvernement sont en tout cas pressenties pour rester.

C’est aussi le cas de Jordy Chan. Le jeune ministre des Grands travaux et de l’Équipement a réussi son entrée en politique, tant sur les dossiers que sur la communication.

Il semble également difficile d’écarter Cédric Mercadal en pleine crise à l’hôpital. À moins que la démission en masse des chefs de services du CHPF, jeudi soir, ne fasse de lui un fusible, le ministre de la Santé devrait donc rester à son poste, ainsi que Taivini Teai à l’agriculture.

Ronny Teriipaia, en revanche, pourrait perdre l’Éducation. La réforme contestée des rythmes scolaires, mais aussi ses propos polémiques (qui ont suscité une plainte du Tapura) l’ont affaibli. L’ancien enseignant, premier agrégé de tahitien, pourrait néanmoins hériter du portefeuille de la culture.

Les premières prises de position publiques de Nahema Temarii, en particulier sur les Jeux Olympiques 2024, ont pu surprendre à plusieurs reprises. Mais c’est désormais du passé. La ministre de la Jeunesse et des Sports que certains voient parmi les partants potentiels, ne ménage pas son énergie pour la réussite des JO. Son implication pour la réussite de l’événement, désormais dans moins de deux mois, pourrait lui permettre de rester en place.

Reste l’énigme Tevaiti Pomare. Le ministre de l’Économie, du Budget et des Finances a vécu une année difficile. Avec d’abord des difficultés à boucler le budget 2024, puis une loi fiscale annulée, revotée, et qui pourrait de nouveau être annulée. Et des difficultés à nouer le dialogue avec les acteurs économiques. Plusieurs solutions s’offrent au Président : l’écarter, le maintenir en poste, ou choisir une voie médiane en lui retirant un portefeuille ministériel.

La difficulté pour Moetai Brotherson, c’est que les candidats ne se bousculent pas pour ce ministère très technique, pris dans la tourmente de la loi fiscale et des équilibres à trouver. Le chercheur Léopold Biardeau, un temps pressenti, n’est plus le candidat du Président. Warren Dexter a aussi été évoqué, comme il l’avait été un an plus tôt. Tout comme Pierre Frébault, rompu à l’exercice budgétaire.

D’autres noms ont encore été évoqués, comme Steve Chailloux à la Culture, mais elle pourrait échoir à Ronny Teriipaia. L’ancien directeur de l’OPH Oraihoomana Teururai pourrait hériter du logement et le nom de Matani Kainuku a circulé pour l’Éducation. Le secrétaire général de la CSTP-FO, Patrick Galenon, régulièrement pressenti sur plusieurs portefeuilles, assure qu’il n’est pas intéressé.

Quant à l’écrivaine Nathalie Salmon-Hudry, déléguée interministérielle au Handicap et à l’Inclusion, il serait surprenant que l’aventure s’arrête pour elle : ce serait un bien mauvais signe envoyé aux personnes en situation de handicap.

Une autre solution, à l’occasion de ce remaniement, ce pourrait être une vaste redistribution de portefeuilles, sans nouvel entrant. Le Président pourrait ainsi s’attribuer celui du Logement, proposer l’Artisanat à Nahema Temarii et l’Environnement à Taivini Teai.

Tout ne dépend que d’un homme, Moetai Brotherson, et de sa double ambition : donner un nouveau souffle à sa gouvernance tout en préservant les équilibres. Des équilibres difficiles à maintenir, entre hommes et femmes, mais aussi entre les ministres techniciens et ceux issus du Tavini Huiraatira, le parti qui l’a porté au pouvoir, mais qu’il a aussi porté au pouvoir.

Ce remaniement doit être annoncé lundi 3 juin à 8 heures, lors d’une conférence de presse à la Présidence retransmise en direct sur TNTV, en TV et web.