Pour le Tavini, l’alliance Tapura -Amuitahira’a est digne d’un numéro de cirque

L’alliance entre le Tapura et le Amuitahira’a ressemble à s’y au « plus mauvais épisode d’une série » que les Polynésiens « croyaient révolue » estime le parti bleu ciel dans un communiqué intitulé « Plus fort que le magic circus : le tragic circus du Tapura ! ».

« Devancés au premier tour, les rouges reçoivent ce matin le baiser de la mort des oranges … les mêmes qui, y il a encore 3 jours se traitaient mutuellement de « traîtres », « incapables », « ayant mis le pays en faillite », « ayant conduit le pays à la catastrophe »…

Les Tapura découvrent donc que les raisons qui les ont poussés à sortir du Tahoeraa ne sont plus d’actualité.

Les Amuitahira’a découvrent eux qu’au final, la mue souverainiste du Tahoeraa n’était qu’une vaste tromperie, et que Gaston Flosse est prêt à enfiler à nouveau ce « vieux pantalon troué de 40 ans » …

Tout ceci bien sûr « pour le bien du Pays », « pour sauver la Polynésie » du péril indépendantiste… »

Pour Oscar Temaru, qui signe ce communiqué, le taux d’abstention (de 40%) au premier tour, n’est pas étonnant : « Comment s’étonner des taux d’abstention après pareilles magouilles ? ».

Le Tavini, comme le A Here ia Porinetia, ont décidé de continuer seuls, sans faire d’alliance, pour ce second tour. Avec 34.9% des voix obtenues au premier tour, le parti indépendantiste part confiant.