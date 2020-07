Municipales à Arue : le haut-commissariat dépose aussi un recours

Peu de temps après avoir été détrôné par Teura Iriti à Arue, l’ancien maire Philip Schyle a déposé un recours et dénoncé une fraude sur les procurations.

370 procurations ont été établies, pour les élections de dimanche 28 juin. 270 ont été utilisées dont 145 établies par la DSP alors que la commune de Arue est située dans une zone de gendarmerie. Mais surtout, 104 de ces procurations auraient été réalisées par le même agent de la DSP, dont 53, le 24 juin à 14 heures. 45 autres ont été établies le 16 juin à 14 heures.

Avant cela, l’autre candidat des municipales à Arue, Tepuanui Snow, avait interpellé le haut-commissariat par un courrier dans lequel il dénonçait une falsification de procurations.

Teura Iriti de son côté, s’était indignée le jour de son investiture et avait lancé un défi à Philip Schyle, via les médias : « Aujourd’hui la population a répondu. Et je dirai même à Tavana : « tavana, tu es un guerrier. Seule la voix du peuple parle et la justice. Si tu veux, chiche ! retournons aux urnes. Au moins j’aurais un siège, vraiment, sans être salie ! »

Selon nos confrères de Tahiti infos, les conclusions de l’enquête administrative menée à la direction de la Sécurité publique (DSP) sur les procurations, ont été remises la semaine dernière aux services du haut-commissariat. Le haut-commissariat qui a également décidé de déposer un recours contre les municipales à Arue, nous confirme-t-on.

Le haut-commissariat ne souhaite pas s’exprimer sur l’enquête en cours, mais selon nos confrères de Tahiti infos, celle ci confirme des irrégularités dans la réalisation de plusieurs dizaines de procurations. Mais pas seulement. Il existerait des liens « familiaux » entre un agent de la DSP en charge des procurations et un membre de la liste de Teura Iriti…

Une enquête sur le volet pénal des soupçons de fraude est également en cours.