Moerani Frébault accueilli en grandes pompes aux Marquises

Haie d’honneur, haka, danses et chants pour accueillir le premier député marquisien de l’histoire. L’élection de Moerani Frébault est une fierté pour son île d’origine, Hiva Oa, mais aussi pour l’ensemble de l’archipel.

« On partage cette joie avec les maires que nous sommes au niveau de l’archipel des marquises. Moerani est un élu qui est appelé à une haute fonction de la République. Représenter et en même temps l’archipel des Marquises et la Polynésie, avec l’autonomie au sein de la France, c’est ce que nous défendons avec la communauté de commune » s’est félicité le maire de Ua Pou, Joseph Kaiha.

Revenir sur ses terres pour remercier la population, et se ressourcer avant de rejoindre les bancs de l’Assemblée nationale, était une étape essentielle pour le nouveau député.

« Avant de partir, de prendre l’habit de député, il avait besoin de revenir à ses origines. C’est le fils de la Terre des Hommes, c’est l’enfant de tous les Marquisiens. La preuve : tous les maires sont là et le peuple marquisien est là pour l’accueillir », s’est également réjoui son père, l’ancien représentant Louis Frébault.

Sa mère, la mairesse de Hiva Oa Joëlle Frébault, a également fait part de sa « grande émotion » : « Ça m’a fait pleurer un petit coup. J’ai confiance, je sais qu’il va œuvrer pour nous tous, pour la Polynésie, pour faire passer nos dossiers.”

Haie d’honneur, haka, danses et chants pour acceuillir le nouveau député. (Crédit: TNTV)

En Polynésie, Moerani Frébault est l’un des rares candidats à voir été élu dès le premier tour lors des élections législatives. Aux Marquises, il a obtenu plus de 66% des suffrages exprimés.

« On est content parce qu’il a démontré ses compétences quand il était administrateur du Pays, et directeur général des services de la commune de Hiva Oa. Ses compétences vont lui servir en tant que député. On lui souhaite bon courage pour les 5 ans qui viennent », a indiqué un habitant de la commune.

Moerani Frébault en est conscient. Être élu n’est pas une fin en soi et le plus dur reste à venir. « Ça fait beaucoup d’émotions, c’est sûr. Je n’ai surtout pas le choix. Maintenant, il faut réussir avec autant d’attente de ma famille, de ma population. Il faudra avoir un bilan intéressant, il faudra travailler pour eux. Si j’ai fait ça, c’est pour eux, donc il va falloir que je sois à la hauteur des attentes », a-t-il dit.

Après moins de 24 heures passées chez lui, Moerani Frébault a pris la direction de Tahiti. Il prendra l’avion, ce dimanche soir, pour Paris pour vivre sa première rentrée parlementaire.