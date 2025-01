TNTV : Nous venons de faire un point sur les faits marquants de la semaine. Lequel vous a le plus interpellé ?

Moerani Frébault : « Je pense que comme tous les Polynésiens, on est toujours un peu inquiets sur le coût de la vie qui continue à augmenter, notamment avec les nouvelles mesures d’augmentation de fiscalité qui ont été prises en ce début d’année. Je crois qu’il est vraiment urgent pour cette année 2025, qu’on se mette tous à travailler pour enfin diminuer ce coût de la vie qui nous inquiète tous ».

TNTV : Vous avez partagé, samedi, un déjeuner avec les membres du Tapura Huiraatira qui vous ont permis d’accéder dès le premier tour aux fonctions de député de la Polynésie. Est-ce qu’il est important pour vous de remobiliser les troupes pour cette nouvelle année ?

Moerani Frébault : « Bien sûr. Lors de ce repas, on n’a pas seulement été avec les militants du Tapura Huiraatira, mais avec l’ensemble de la plateforme Amui Tatou, avec un certain nombre de ses responsables politiques, mais aussi avec des militants de l’ensemble des partis qui ont partagé avec nous la campagne de terrain. C’est en effet important de pouvoir se remobiliser et de rester unis jusqu’au bout parce qu’unis, ensemble, on porte l’espoir des Polynésiens et ils nous font vraiment confiance pour qu’on arrive à redresser le pays. C’est l’engagement, je pense, que tout le monde peut prendre et on espère que cette union va pouvoir perdurer ».

TNTV : Quelles sont vos ambitions ?

Moerani Frébault : « Notre ambition, comme on l’a dit, c’est de faire en sorte de travailler ensemble pour le Pays. Dans cette plateforme, dans cette idée de regroupement, on ne défend pas un parti, on ne défend pas une idéologie, on défend vraiment le développement de la Polynésie et je pense que ça manque cruellement quand on voit les orientations que prend le gouvernement actuellement avec les revendications sur les dialogues de décolonisation et compagnie, je pense que ce n’est réellement pas la priorité de nos familles polynésiennes ».

TNTV : Depuis que vous êtes député à l’Assemblée nationale, vous avez surtout travaillé sur la cherté de la vie en Outre-mer. Quelles sont les pistes pour la réduire en Polynésie ?

Moerani Frébault : « On travaille sur énormément de sujets en parallèle parce qu’on a beaucoup d’actions qui peuvent nous permettre de diminuer ce coût de la vie. On a fait un gros travail parlementaire avec quasiment 16 amendements qui ont été portés en propre au projet de loi de finances 2025, dont la moitié ont été adoptés sur plusieurs sujets : premièrement le soutien à l’activité économique et à la création d’emplois, avec des mesures sur l’élargissement et la facilitation de l’obtention de la défiscalisation pour les gros projets d’investissement, que ce soit au niveau hôtelier, au niveau du résidentiel ou de la partie industrielle, l’agro-transformation notamment, ce qui permettrait de créer de l’emploi en Polynésie. On s’attaque aussi à plusieurs autres sujets. Je rentre à Paris la semaine prochaine avec une question au gouvernement en séance dès le 4 février et une proposition de loi qui est déjà rédigée, qui est prête, mais j’ai besoin de rencontrer le nouveau gouvernement, sur l’extension du dispositif de péréquation sur les prix de l’électricité. C’est fondamental parce que l’ensemble des territoires et des départements d’outre-mer bénéficient de cette péréquation, sauf la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie ».

TNTV : De quoi s’agit-il précisément ?

Moerani Frébault : « C’est un système de solidarité nationale qui permet d’aligner les prix de l’électricité sur les prix nationaux, donc très concrètement de faire baisser les factures d’électricité de l’ensemble des familles polynésiennes. Le dispositif convainc tout le monde. J’ai déjà fait le tour, que ce soit à l’Elysée ou au gouvernement, mes collègues des autres groupes politiques qui ont co-signé les amendements, dont mes deux collègues polynésiens, Nicole et Mariana, mais aussi l’ensemble des députés du Pacifique. C’est un dispositif qui est extrêmement important, et il est injuste que la Polynésie, qui a contribué par le développement du nucléaire militaire au développement du nucléaire civil, ne bénéficie pas aujourd’hui de ce dispositif, tout comme la Nouvelle-Calédonie, qui aujourd’hui est probablement la collectivité qui en a le plus besoin. Tout le monde est d’accord sur le principe, maintenant le problème, comme vous le savez, c’est le contexte de réduction des dépenses publiques au niveau national, et le dispositif est estimé, rien que pour la Polynésie, à 70 millions d’euros par an, c’est-à-dire près de 8 milliards. Donc il faut arriver à convaincre, de consacrer ce budget pour nos familles polynésiennes ».

TNTV : Concernant l’instabilité politique dans l’Hexagone, quel est votre sentiment sur la situation ?

Moerani Frébault : « Ce n’est pas simple. C’est sûr que tout est plus compliqué, mais on ne désespère pas. Comme je vous l’ai dit, on a réussi à faire passer un certain nombre de textes et d’amendements notamment, en allant convaincre l’opposition. J’ai choisi de siéger au sein du bloc central, du parti EPR -Ensemble Pour la République, Ndlr-, c’est un choix qui est stratégique pour la Polynésie et pour porter nos dossiers. Il faut quand même rappeler que la moitié des membres du gouvernement sont issus du parti dans lequel je siège à Paris, ce qui facilite nos discussions et le portage de nos dossiers. Ensuite, on tente et on réussit parfois, comme on l’a fait en commission des lois, en commission des finances et en séance plénière, à convaincre la majorité de nos collègues de porter nos dossiers pour le Pacifique en général, et la Polynésie en particulier ».

TNTV : Vous allez très bientôt reprendre vos tournées dans les communes du fenua, c’est important d’écouter les demandes des populations et de rendre compte de ce que vous avez pu faire pour elles ?

Moerani Frébault : « Oui, tout à fait. Dès lundi prochain, on commence le tour des conseils municipaux de la première circonscription. C’est important de leur faire savoir les travaux que l’on mène actuellement, mais aussi de leur demander quels sujets on peut porter. J’ai déjà été sollicité par plusieurs communes de Polynésie, notamment la commune de Bora Bora pour des demandes d’obtention de fonds européens sur des projets environnementaux, d’énergie thermique des mers notamment, mais aussi plus récemment par la communauté de communes de Tereheamanu pour des projets d’assainissement. Je vais aller porter ces dossiers pour essayer d’obtenir les financements qu’ils désirent, et j’aimerais bien porter encore plus de projets des communes non seulement de la première circonscription, mais de l’ensemble de nos communes de Polynésie ».

TNTV : Sur un plan purement politique, allez-vous participer aux campagnes des prochaines municipales ?

Moerani Frébault : « Bien sûr, je pense qu’il faut se rendre utile partout, partout où on peut. Je serai toujours utile pour défendre mon pays, que ce soit dans les engagements municipaux ou autres. Je sais qu’on a beaucoup de soutien à apporter à nos maires sur la construction des programmes, notamment parce que les gens vont voter, bien sûr, pour des listes unies, mais surtout pour des programmes qui seront proposés. J’ai hâte de pouvoir participer à leur élaboration, à peut-être les conseiller et les aider aussi en matière de communication. Il y a énormément de travail à faire, et je pense que la campagne va démarrer bientôt, mais il ne faudra bien sûr pas mettre de côté les sujets qui nous préoccupent avec l’ensemble des familles ».

TNTV : Le Tapura partira-t-il avec l’ensemble des partis autonomistes ?

Moerani Frébault : « Vous savez, on ne peut rien garantir à ce stade, mais je pense que tout le monde a absolument conscience de la nécessité de s’unir. Ça a été le résultat des élections législatives, c’est pour ça qu’on est là, parce que les partis ont réussi à mettre de côté ce qui les oppose, pour pouvoir mettre en avant tout ce qui fait notre union, c’est-à-dire l’amour pour notre fenua. On a réussi à le faire aux législatives, et il faut absolument qu’on arrive à le faire aux élections municipales, pour qu’on ait un résultat qui soit concret, et qu’on continue plus loin, jusqu’aux élections territoriales bien sûr ».