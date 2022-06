Législatives 2022 : un peu plus d’électeurs au second tour à 12h

Le taux de participation à 12 heures s’élève 18,7% (estimation) pour ce second tour des élections législatives, contre 15,8 % au premier tour. Si en général, on observe depuis quelques années une baisse du nombre de votants; cette année comme lors des trois précédentes élections législatives, 2007, 2012 et 2017, il y a une légère augmentation du nombre de votants entre le premier et le second tour.

A Punaauia, comme au 1er tour les bureaux de vote fermeront à 20 heures à la demande du maire. Pour rappel, c’est l’une des communes qui compte le plus grand nombre d’inscrit avec ses 18 906 électeurs. Un heure après l’ouverture des bureaux, 1 248 citoyens avaient déposé leur bulletin dans l’urne.

Bureaux de vote à la mairie de Punaauia / Photo: Tahiti nui télévision

A Faaa, l’une des communes les plus peuplées de Tahiti, à 11 heures, sur les 18 992 électeurs que compte la commune plus de 16% avaient fait leur devoir de citoyen. Là aussi, les bureaux de vote fermeront leurs portes à 20 heures.

A l’école Mamao, où sont installés les bureaux de vote de la commune de Papeete, il y avait plus de monde qu’au 1er tour avec notamment un pic d’affluence ce matin. Une heure après l’ouverture des bureaux, déjà 10% des électeurs avaient votés.

Bureaux de vote de Papeete / Photo: Tahiti nui télévision

A Raiatea, comme au 1er tour, les choses sont restées plutôt calme. A 10 heures, près de 15% des inscrits avaient voté à Taputapuatea, plus de 18 % à Uturoa et plus de 23 % à Tumaraa, des chiffres en légère augmentation.

Bureau de vote de Uturoa / Photo: Tahiti nui télévision

A Taiarapu-est et ouest nom plus ce n’était pas la grosse affluence ce matin. Les électeurs sont arrivés au compte goutte. On comptait quand même 19,4 % de votants à 11 heures à Taiarapu-est.