Législatives, second tour : 38.62% de participation à 17h

C’est un peu plus qu’au premier tour et un point de plus qu’il y a deux ans : le taux de participation estimé pour ce second tour des élections législatives à 17h est de 38.62%. Au premier tour, à la même heure, on estimait la participation à 33,47%. Il y a deux ans, à 17 heures, elle était de 37.75%.

Les électeurs des circonscriptions 2 et 3 ont encore quelques heures pour voter. Vous pourrez suivre notre édition spéciale ce soir à partir de 18 heures et l’annonce des résultats en direct TV et web dès 20h.

