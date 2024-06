Législatives : 18.04% de participation à midi en Polynésie

C’est plus qu’il y a deux ans. Pour ce premier tour des élections législatives, le taux de participation estimé à 12h est de 18.04% contre 15.83% en 2022. Ce taux de participation est également plus élevé qu’en 2017 ( 17.58% à midi).

Le dernier bureau de vote fermera à 20 heures en Polynésie. Vous pourrez suivre notre soirée électorale en direct TV et web à partir de 18 heures ainsi que notre liveblog. Découvrez tous les résultats par communes et par circonscription en TV, sur notre site internet et nos réseaux sociaux à partir de 20 heures.

