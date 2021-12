Législatives : Nicole Bouteau, Tepuaraurii Teriitahi et Tuterai Tumahai candidats pour le Tapura

L’ex-ministre du Tourisme Nicole Bouteau est candidate dans la première circonscription, celle de Papeete, Pirae, Arue, Moorea, Tuamotu et Marquises.

Début novembre, Nicole Bouteau avait annoncé qu’elle avait déposé sa candidature pour les élections législatives. Mais, “au moment où j’ai déposé ma candidature, nous n’étions pas dans les turbulences que nous vivons là, actuellement”, avait-elle précisé.

Elue à Paea et présidente du groupe Tapura à l’assemblée, Tepuaraurii Teriitahi est quant à elle candidate sur la deuxième circonscription (Mahina, Hitia’a o te Ra, Taiarapu Est et Ouest, Teva i Uta, Papara, Paea et Australes).

Enfin, dans la troisième circonscription (Faa’a, Punaauia et les îles Sous-le-Vent), Tuterai Tumahai, fils de l’ancien tavana Rony Timahai, se lance et sera opposé à l’indépendantiste Moetai Brotherson.



Les suppléants n’ont pas encore été désignés note Tahiti infos.