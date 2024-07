Législatives : Steve Chailloux en campagne pour le second tour pour reconquérir Paea

Près de 2 000 voix séparent le candidat Tavini de la candidate Amui Tatou, mais rien n’est encore joué. Le député sortant Steve Chailloux ne se considère pas vaincu et compte sur les abstentionnistes pour reprendre le dessus au second tour : « Nous nous rendons compte que sur la deuxième circonscription, il y a un taux d’abstention très important comparé aux deux autres circonscriptions. Ce qui veut dire qu’il y a encore une réserve de voix dans la deuxième circonscription que nous souhaiterions se voir mobilisées pour ce second tour. Concernant le Tavini Huiraatira, il est de tradition, malheureusement j’ai envie de dire, que les militants et électeurs du Tavini Huiraatira se mobilisent notamment sur le second tour ».

Selon Antony Géros, maire de Paea et vice-président du Tavini, le soutien des candidats exclus du second tour pourrait également redistribuer les cartes : « On a toujours été ensemble. Mais bon, ils ont voulu d’essayer exceller individuellement au premier tour. D’ailleurs, je rencontre bientôt le candidat Tetuanui qui va appeler tous ses militants de Paea à voter pour Steve ».

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Dans l’après-midi pourtant, le président du Te Nati – Rassemblement National Eric Minardi, a annoncé le soutien du parti aux autonomistes. Pas de quoi décourager les membres du Tavini, bien conscients des efforts à déployer : « On cible tous les quartiers. Mais bien évidemment, nous observons les résultats des bureaux de vote. Nous devons avoir une stratégie où nous devons cibler les bureaux de vote où les gens se sont moins mobilisés pour le premier tour pour aller leur demander de se mobiliser pour le second tour ».

Vainqueur dans 4 communes sur 9 au premier tour des législatives anticipées, Steve Chailloux a notamment été devancé par Nicole Sanquer d’une centaine de voix dans le fief indépendantiste de Paea. C’est là aussi qu’il devra donc se montrer convaincant.