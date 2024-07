En Polynésie, le RN loin des chiffres de la métropole

Si à l’échelle nationale, le Rassemblement national arrive en tête de ce premier tour des élections législatives, ce n’est pas le cas en Polynésie. Au fenua, les candidats Te Nati RN ont obtenu de faibles scores et n’ont pas passé le premier tour.

Pour autant, Eric Minardi, représentant du parti de Marine Le Pen en Polynésie estime que « le peuple français est en train de se réveiller. Et quand on voit aujourd’hui Mélenchon qui appelle à voter pour Emmanuel Macron et son parti, quand on voit à la droite, Léonard Philippe, qui appelle à voter contre le RN, on voit bien que depuis 40 ans, il doit y avoir des cadavres cachés dans le placard. D’abord, je suis très fier, et je le dis à Tutu et à Laiza pour la campagne qu’ils ont faite, car ils sont arrivés pratiquement à 5%, ce qui est la première fois pour nous aux législatives en Polynésie française. Et quant à James, il a fait une très belle campagne aussi avec Gina Kautai. Face à un gouvernement indépendantiste, face à trois anciens présidents plus un sénateur, cinq groupes face à nous, je trouve quand même que la campagne s’est bien déroulée. Elle était tellement courte en plus. »

Pour l’instant, pas de consigne de vote du RN en Polynésie. « Nous avons essayé de contacter quelques personnes. Nous attendons aussi que les autonomistes nous téléphonent pour nous dire s’ils sont d’accord éventuellement pour siéger au RN, explique Eric Minardi. En l’instant, ils ont exprimé l’inverse. Toutes les positions ne sont pas véritablement bien claires ».