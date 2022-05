Législatives : largage des bulletins de vote à Rapa, Tematangi, Hereheretue

En raison de l’absence de pistes d’atterrissage et de liaisons maritimes régulières à Rapa, Tematangi et Hereheretue, le haut-commissariat Dominique Sorain a organisé une opération de largage des bulletins de votes et des professions de foi. Une opération pour permettre aux habitants de ces communes d’aller voter dans les mêmes conditions que sur l’ensemble du territoire de la République.

Cette opération exceptionnelle est effectuée à la veille de chaque élection, avec le soutien des moyens militaires des Forces Armées en Polynésie française. La mission a été réalisée par l’équipage de la Flottille 25 F qui a procédé au largage de 1 020 bulletins de votes et 510 professions de foi pour les trois îles.

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Le Falcon “Gardian” de la Marine Nationale a ainsi quitté la base aéronavale de Tahiti avec à son bord des containers spéciaux. La mission a duré plusieurs heures et s’est déroulée sans encombre.

Les conteneurs largués en mer ont ensuite été récupérés par les services municipaux de chaque île.