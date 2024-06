Législatives 2024 : forte participation à Pirae pour le premier tour

C’est un flux constant d’électeurs qui a rythmé ce premier tour de scrutin à Pirae. Même un 29 juin, jour férié (fête de l’Autonomie, Ndlr), les administrés se sont mobilisés. Le taux de participation à 16 heures était de 34,67% contre 29,40% à la même heure aux législatives de 2022. Un taux également plus élevé que les élections de 2017. « On se rapproche plus des élections municipales de 2020 au niveau du taux de participation. On sent bien que les électeurs ont bien compris les enjeux de cette élection » explique Titaina Frebault-Maau, directrice générale des services de Pirae.

Dans les bureaux, des jeunes, qui tiennent à faire leur devoir de citoyen. Même s’ils peinent un peu, parfois, à trouver leurs repères parmi les programmes. « J’ai eu 18 ans en février. J’avoue que ça me fait un peu peur parce que j’ai jamais vraiment trop suivi la politique. Mais ma mamie et mon papi sont très à cheval sur ça, ils vont voter aujourd’hui donc j‘en profite pour les suivre. J’écoute les opinions de ma famille, et ensuite, je me fais ma propre opinion pour voter » confie Vaipuarii Manahau, électrice de Pirae.

Chez les 18-30 ans, on se fait aussi son idée, mais via les réseaux sociaux. « C’est pour voter pour les députés à l’Assemblée nationale. Je suis l’actualité sur les réseaux sociaux » admet Kilian, habitant de Pirae.

Pour ces législatives, les équipes mobilisées patienteront jusqu’à la proclamation des résultats, parfois en musique, grâce à certains électeurs venus avec leurs instruments.