Législatives 2024 : accord signé entre le Tapura, le Amuitahiraa et AHIP

« Le Tapura Huiraatira, le Amuitahiraa o te Nunaa Maohi, le A Here Ia Porinetia, le Ia Ora te Nunaa et le Taatira no te Hau ont signé ce jour un protocole d’accord afin de présenter et soutenir des candidatures communes aux élections législatives », indique le communiqué.

Moerani Frébault, soutenu par le Tapura devrait être candidat dans la première circonscription, Nicole Sanquer (AHIP) dans la deuxième, et Pascale Haiti (Amuitahiraa) dans la troisième.

« Les candidats iront déposer leur candidature dimanche matin à 8 h au Haut-commissariat », conclu le communiqué commun des autonomistes.