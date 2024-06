Élections européennes : rencontre avec Moerani Frebault, candidat sur la liste « Besoin d’Europe »

Originaire de Hiva Oa, Moerani Frebault est l’actuel directeur général des services de la mairie de cette île des Marquises. Une mairie dirigée par sa mère, également représentante à l’assemblée : Joëlle Frebault. La politique est une histoire de famille : son père, Louis Frebault a été en charge de plusieurs portefeuilles ministériels. Pour Moerani, s’engager était une évidence : « Je pense que c’est vraiment important que la Polynésie soit représentée au niveau européen car nous avons des problématiques qui sont assez spécifiques à la Polynésie et relativement complexes donc il fallait que quelqu’un soit là pour représenter nos intérêts. »

Avec son équipe de campagne qu’il surnomme la « team new wave », Moerani Frebault souhaite mettre en avant le renouveau. Ils sont une trentaine à définir les différentes stratégies de communication et les axes de campagne :

« On part du programme national de la liste « Besoin d’Europe » de Valérie Hayer qu’on décline au niveau de l’Outre-mer et de la Polynésie avec, par exemple la mise en application du Pacte bleu, en priorité en Polynésie avec les normes surface maritime dont on dispose, mais également avec l’élargissement du dispositif Erasmus+ par exemple, pour que nos étudiants de PF puissent bénéficier des échanges culturels et éducatifs dans le bassin pacifique et plus seulement vers les universités européennes. »

La modification du statut de PTOM de la Polynésie est le point central de leur programme. Objectif : permettre au fenua d’être éligible à davantage d’aides européennes. « Notamment, on se concentre sur l’augmentation de l’EXFED, l’instrument de coopération territorial, pour le passer de 3,6 milliards sur l’exercice actuel, 2021, 2027, à 5.5 milliards 500, soit une augmentation de 50%. »

Même si la liste « Besoin d’Europe » fait un bon score aux européennes, Moerani Frebault ne siègera pas au parlement : le marquisien est 44e sur la liste… en position inéligible.

Moerani Frebault sera l’invité du journal de TNTV mardi soir.