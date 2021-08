Temauri Foster a été maire de Hao de 1990 à 2008. Il a également exercé de nombreuses fonctions gouvernementales dont celles de ministre des Transports ou encore ministre de l’Agriculture et des ressources marines.

Retiré de la vie politique depuis plusieurs années Temauri Foster occupait depuis plusieurs années les fonctions de président du Comité Polynésien des Maisons Familiales Rurales (CPMFR).

Le Comité Polynésien des Maisons Familiales Rurales (CPMFR) regroupe les 8 Maisons Familiales Rurales, dont 4 sont situées à Tahiti, et 4 dans les îles, à Rurutu, Hao, Huahine et Taha’a. Les Maisons Familiales Rurales dispensent, depuis plus de 30 années, une formation initiale, une formation par apprentissage ou encore une formation continue, en alternance. Principalement axées vers le secteur primaire, ces formations diplômantes contribuent largement à asseoir le développement d’une filière indispensable à l’essor de la Polynésie : l’agriculture.

Message de condoléances du gouvernement suite au décès de Temauri Foster

“Le Président Edouard Fritch et les membres du gouvernement ont appris avec tristesse le décès, ce vendredi, de Temauri Foster.

Ancien vice-président du gouvernement, ministre et représentant à l’Assemblée de la Polynésie française, Temauri Foster était également aussi dernièrement président du Comité polynésien des maisons familiales rurales.

Longtemps engagé en politique, notamment dans les années 90 et 2000, il a été maire de l’atoll de Hao pendant de nombreuses années.

Il s’était beaucoup investi dans les sports, et notamment dans son sport favori, le taekwondo. Il avait ainsi décroché un titre de champion de France dans cette discipline dans les années 80.

Simple et accessible, il laissera le souvenir d’une personne joviale, toujours à l’écoute des autres.

Le Président et le Gouvernement adressent leurs sincères condoléances à sa famille et ses proches.”

Message de condoléances du président de l’assemblée de la Polynésie française

“Le président de l’assemblée de la Polynésie française, M. Gaston Tong Sang, a appris avec une profonde émotion, le décès de M. Temauri Foster survenu ce matin, à l’âge de 70 ans.

Temauri Foster a fait son entrée à l’assemblée territoriale le 27 mai 1995 puis fut successivement réélu sur ses bancs, dans les rangs du Tahoera’a huiraatira, en 1996, 2001, 2004 puis en 2008 sous la bannière de To tatou ai’a.

Il fut, au cours de sa longue carrière politique et civile, nommé ministre, vice-président du gouvernement, président de la commission des finances de l’assemblée, maire de l’atoll de Hao et plus récemment président du comité polynésien des maisons familiales rurales.

Pêcheur reconnu, Temauri Foster s’est également investi durant de nombreuses années dans le domaine sportif, notamment en Taekwondo dont il a été champion de France dans les années 80.

Temauri Foster était un homme discret, affable et très proche de sa population et de ses administrés de l’archipel des Tuamotu qu’il a toujours servis avec générosité, dynamisme et engagement.

À sa femme Isabelle, ses enfants et l’ensemble de ses proches, le président et les représentants à l’assemblée, adressent leurs sincères condoléances et leurs pensées les plus attristées.”