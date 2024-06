Azerbaïdjan : Lana Tetuanui inquiète du « silence de Paris »

Le retour de la délégation du Tavini Huiraatira d’Azerbaïdjan ne se fait définitivement pas en catimini. La participation de huit membres du parti bleu ciel menés par Vito Maamaatuaiahutapu à une conférence sur le « droit à la décolonisation » , organisée à Bakou la semaine dernière, a également été commentée par la sénatrice centriste Lana Tetuanui, lors d’une séance de questions au gouvernement ce mercredi.

Alors que les relations entre la France et le pays du Caucase sont plus que détériorées, Paris ayant accusé Bakou d’ingérence lors de la crise calédonienne, la sénatrice Union Centriste a demandé au Ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l’attractivité de France Franck Riester de montrer plus de fermeté vis-à-vis de cette prise de position.

« Les élus indépendantistes polynésiens se rapprochent de plus en plus du Parlement d’Azerbaïdjan, en toute impunité, avec leur cheval de bataille que représente leur idéologie de lutte contre le colonialisme français. Et on laisse faire » , a-t-elle lancé dans les travées du Palais du Luxembourg. « Quelle est la position de la France face à ces alliances des partis indépendantistes de notre zone pacifique ? Comment la France entend-elle garantir la stabilité et la sécurité de nos territoires face à ces ingèrences étrangères ? » , a-t-elle interrogé sous les applaudissements du grand hémicycle.

« Bakou multiplie les actions de plus en plus agressives à l’égard de la France (…) Elles sont inacceptables et nous les dénonçons avec la plus grande fermeté, a répondu Franck Riester. Nous avons relevé avec préoccupation l’invitation par le Parlement d’Azerbaïdjan de certains responsables indépendantistes de Polynésie française le 30 mai dernier. Nous pensons aussi à un certain nombre d’initiatives à l’égard des indépendantistes de Nouvelle-Calédonie (…) Nous continuerons à dénoncer ces pratiques, à agir plus largement aussi contre toutes les ingérences étrangères, pour bâtir une sorte de bouclier démocratique contre ces ingérences » , a-t-il poursuivi.

Franck Riester a également mentionné la proposition de loi du député Renaissance Sacha Houlié visant à prévenir les ingérences étrangères en France, qui devrait être votée au Parlement sous quelques jours. « Ce n’est pas anodin que cette proposition de loi soit votée à quelques jours des élections européennes (…) ce qui se joue dimanche, c’est notre capacité à nous défendre face aux ingérences étrangères » a-t-il conclu .

Un discours qui n’a pas totalement convaincu Lana Tetuanui. « Dois-je vous rappeler qu’en Polynésie, plus de 75% de la population tient à rester dans le giron de la République française ? Le silence de Paris nous interpelle. Nous attendons, M. le ministre, M. le Premier ministre, des actes forts de l’État pour prévenir toute manipulation d’autres pays dans nos territoires tant convoités, et ne jamais vivre ce que nos voisins calédoniens subissent actuellement » , a-t-elle ajouté.

À noter que le Tavini Huiraatira a tenu une conférence de presse, ce matin, pour tenter de répondre à ces multiples interrogations.