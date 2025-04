Le Tavini présentera un projet de République fédérale lors de son Congrès annuel

« On va présenter un certain nombre de préconisations qui touchent à l’ossature même des objectifs du parti, en parlant notamment de Constitution fédérale avec des états fédérés. En parlant également de fondamentaux sur lesquels on va interroger nos militants par rapport aux élections nationales et au cumul des mandats, notamment », a déclaré le vice-président du Tavini, Antony Géros, lors d’une conférence de presse, ce lundi.

Selon lui, la création « de plusieurs états fédérés avec un état fédéral correspond plus à l’aspiration de l’opinion politique publique d’aujourd’hui ».

« L’ossature » de cette Constitution d’une République fédérale est « déjà prête », aux dires d’Antony Géros : « Il y a des points qui relèvent également de la Constitution qu’il va falloir qu’on arbitre (…) Notamment la laïcité de la République qu’on souhaiterait mettre en place. Est-ce que l’on maintient cette laïcité, ou va-t-on apparenter notre Constitution (…) à celles des pays de la région qui, eux, n’ont absolument pas retenu la laïcité ».

– PUBLICITE –

Ce congrès sera aussi l’occasion pour les membres du gouvernement, et les élus Tavini de l’Assemblée, qu’Antony Géros préside, de dresser le bilan de leurs actions et dévoiler celles à venir.

« On n’est pas dans une majorité de coalition. On est dans une vraie majorité », a-t-il assuré, ajoutant qu’exécutif et législatif présenteraient leurs « démarches » et « les contraintes et les difficultés que l’on a rencontrées pour ne pas avoir été plus rapides comme l’auraient souhaité nos militants ».