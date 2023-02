Trafic d’ice : 2 personnes en détention provisoire

Une enquête préliminaire ouverte il y a deux semaines et confiée aux enquêteurs de l’OFAST (l’Office anti-stupéfiants) et de la section de recherche de la gendarmerie a permis l’arrestation de cinq personnes.

Les deux individus, l’apporteur de fonds et le transporteur se sont rendus à Los Angeles pour acheter de l’ice auprès d’un trafiquant mexicain. Ils ont été interpellés la semaine dernière à l’aéroport de Tahiti – Faaa, en possession de 3,2 kilos d’ice. La drogue, conditionnée dans 11 sachets, a été découverte dans le double fond de deux valises.

Trois autres personnes, deux hommes et une femme, apparentés à l’un des deux voyageurs ont aussi été interpellés.

Au total, cinq personnes ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Et à l’issue des investigations, selon le procureur de la République “3 hommes apparaissent comme les acteurs de cette importation”: l’apporteur de fonds et le transporteur, tous deux âgés de 40 ans, ainsi qu’un homme de 34 ans qui a “prêté son concours actif pour permettre cette importation.”

Les trois hommes ont été présentés au parquet de Papeete, en comparution différée, ce dimanche, après 96 heures de garde à vue. L’un d’eux, déjà condamné pour trafic de stupéfiants est en “état de récidive légale.” Deux des trois individus ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, le troisième est sous contrôle judiciaire.

Poursuivis pour importation, détention, transport et acquisition illégale de stupéfiants; ils seront jugés le 13 avril prochain, au tribunal correctionnel. Ils encourent 10 ans de prison, une amende de 894 988 074 francs pacifiques, une amande douanière égale (au minimum) à la valeur marchande de la drogue et à la confiscation de tous leurs biens mobiliers et immobiliers.