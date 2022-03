Sept personnes déférées devant le parquet pour une affaire d’ice

Ce vendredi matin, 7 individus prévenus pour l’importation de 2 kilos d’Ice ont été présentés au parquet de Papeete. Ils seront jugés en audience de comparution immédiate à délai différé le 5 mai.

Les faits remontent à avril 2019 : l’ex-danseuse d’un groupe bien connu au fenua est arrêtée à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Elle transportait 74 grammes d’Ice dissimulés dans un haut-parleur.

Depuis, plusieurs investigations ont été menées et ont conduit à l’arrestation et l’identification de plusieurs personnes. Certaines sont bien connues dans le milieu des trafiquants de stupéfiants comme Fred Garbutt (père), et d’autres dans le milieu du sport comme un champion de France de boxe ou encore le leader d’un groupe de danse.

Au total, 7 personnes sont impliquées dans ce dossier de trafic d’Ice entre les Etats-Unis et la Polynésie, pour une quantité de 2 kilos d’Ice. Néanmoins, sur ces 2 kilos, seules 74 grammes ont pu être saisies. Le reste aurait été écoulé. Fred Garbutt (père) connu sous le pseudonyme du “Baron” par les trafiquants d’Ice a joué le rôle d’entremetteur. L’ex-danseuse arrêtée en avril 2019 aurait simplement joué le rôle de mule.

Le procès du 5 mai permettra de clarifier le rôle de chacun dans ce nouveau dossier d’Ice.