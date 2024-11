Saisie de 9,5 kilos de cocaïne sur un voilier à Faa’a : le skipper « connu pour ses liens avec les cartels sud-américains »

« Depuis plusieurs mois, les enquêteurs de l’antenne de l’OFAST de Papeete, en étroite collaboration avec des partenaires internationaux, tels que la DEA (Drug enforcement administration), l’AFP (Australian federal police) et le TCU (Transnational crime unit) de Nouvelle-Zélande, surveillaient un voilier suspecté de transporter des stupéfiants », indique le ministère de l’Intérieur sur son site Internet.

A son bord : un skipper néo-zélandais « connu pour ses liens avec les cartels sud-américains et ses compétences en plongée, utilisées pour aménager des caches sous la ligne de flottaison afin de transporter des marchandises illicites ».

Le voilier a fait une escale en Colombie en mars dernier, puis a été « localisé dans différentes zones du Pacifique, notamment aux Marquises, où son arrivée » a été constatée « dans la nuit du 14 au 15 août 2024 ».

Les forces de l’ordre ont décidé de patienter avant d’intervenir « afin de ne pas éveiller les soupçons du skipper » qui est resté « sous étroite surveillance ». Le 23 octobre, le navire a finalement jeté l’ancre à Faa’a. Le lendemain, l’opération a été déclenchée.

« Les enquêteurs de l’antenne OFAST, renforcés par la Section de recherches (S.R.) et l’Antenne du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (A-GIGN) de Papeete, une équipe cynophile du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Faa’a et la Cellule d’identification criminelle (CIC) » ont été mobilisés.

Dès le début du contrôle, le skipper a avoué « transporter environ 9,5 kg de cocaïne, dissimulés dans le cabinet de toilette du bateau ». « La marchandise, destinée au marché australien » a été « immédiatement saisie ».

Une enquête a dans la foulée été ouverte pour trafic international de stupéfiants. Le skipper du navire doit être jugé ce jeudi.