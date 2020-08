Saisie d’1,3 kilo d’ice à l’aéroport de Faa’a

La jeune femme arrivait d’un vol en provenance de San-Francisco a indiqué le procureur de la République dans un communiqué. Les trois mis en cause ont été remis aux gendarmes de la section de recherches pour être interrogés.

Selon le procureur, la jeune femme a « donné une version fantaisiste des faits », racontant qu’un « tiers en Californie lui avait confié une valise destinée à être remise à un ami tahitien alors qu’elle ignorait son contenu illicite ». Dans la foulée une quatrième personne a été interpellée.

Selon Hervé Leroy, « l’hypothèse la plus vraisemblable est que l’intéressée » s’est entendue « avec les trois personnes arrêtées et d’autres personnes non interpellées à ce jour » pour s’associer dans ce trafic.

Les quatre mis en cause seront déférés samedi au tribunal en vu de leurs mises en examen et le parquet demandera leur placement en détention provisoire. Ils encourent 10 ans de prison et une très lourde amende.

« Cette nouvelle affaire significative met en évidence que le trafic d’ice reprend en intensité avec la reprise des vols internationaux en provenance des USA », conclut le procureur de la République