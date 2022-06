Procès d’ice : jusqu’à 6 ans de prison ferme

Dans ce procès, certains des prévenus avaient déjà été condamnés à trois reprises pour trafic de stupéfiants. Une quatrième condamnation les attendait donc à l’issue de ce procès. Les prévenus avaient donné de l’argent à une personne de confiance qui s’était rendue aux États-Unis afin d’y rencontrer un contact qui leur avait vendu la drogue avant de la conditionner. Une fois en Polynésie, la drogue avait été revendue via un réseau déjà structuré.

Dans ce dossier, la quantité d’ice importé s’élevait à 2 kilos revendue à 100 000 Fcfp le gramme entre juillet 2019 et juin 2020, soit un bénéfice estimé à près de 200 millions de Fcfp.

Les cinq principaux protagonistes du dossier ont finalement été condamnés aujourd’hui à des peines de 3 à 6 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. L’un d’eux, condamné dans un précédent dossier et absent au procès fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

Trois autres prévenus ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis et trois ans dont un an avec sursis. Le surveillant pénitentiaire poursuivi pour avoir délivré du courrier et des objets prohibés a été relaxé.

Les cinq prévenus à l’origine de l’importation des 2 kilos d’ice devront payer solidairement une amende douanière de 50 millions de Fcfp.