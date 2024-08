Deux hommes condamnés pour un trafic d’ice à Raiatea

Deux hommes de 35 et 29 ans ont été condamnés, ce mardi, à des peines d’un et trois ans de prison ferme pour trafic d’ice. Le premier, déjà connu de la justice pour des faits similaires, fournissait plusieurs clients à Rangiroa, aidé pour cela par le second, son “larbin”. Il a été incarcéré à l’issue de l’audience.