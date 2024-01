Prison ferme pour une « correction » au dessus du X-Bar

Deux hommes de 25 et 29 ans étaient jugés par le tribunal correctionnel de Papeete, ce jeudi, pour des faits de menaces de mort et de violences volontaires commis sur un jeune homme de 18 ans, le 26 décembre dernier.

À son retour au port de pêche ce jour, celui-ci a été accueilli par une de ses vieilles connaissances, le plus jeune des deux prévenus, qui l’a invité à le suivre dans sa voiture. Le trajet a finalement été court. La victime a expliqué s’être fait conduire vers le X-Bar, accompagnée du second prévenu, puis menacée de mort avec un revolver sur la tempe par l’homme de 25 ans. Ce dernier l’aurait ensuite obligé à monter à la salle de sport, au-dessus de l’établissement, pour faire un sparring avec les gants achetés quelques heures auparavant.

Là, le prévenu a reconnu avoir assené deux coups de pied dans les tibias et quatre « baffes » à la victime, « sans les poings fermés« . « C’est un grand voleur« , a-t-il assuré, faisant référence à un vol de télévision ayant eu lieu deux ans auparavant à Rurutu, île d’origine des deux protagonistes. Le plus jeune des deux mis en cause a assuré que la victime était montée « de son plein gré » dans la salle de sport, et qu’il ne l’avait pas menacé de mort avec une arme. « Je ne pensais pas qu’une petite « tapette » allait mener à ça » , a-t-il sobrement déclaré.

Après les coups, le jeune homme s’est enfui en courant sans être rattrapé par les mis en cause. Il s’est précipité vers la guérite du port, où un gardien l’a aperçu et a contacté les forces de l’ordre, qui ont interpellé les deux mis en cause.

Deux hommes et deux casiers « costauds »

La procureure s’est dite « déconcertée » par un dossier qu’elle a qualifié « d’expédition punitive » contre la victime. « Si nous les écoutons, c’était une promenade de santé au cours de laquelle ils ont discuté entre amis » , a-t-elle ironisé. Les prévenus, « deux armoires à glaces » qui ne « laissent pas d’autre choix que d’être gentil avec eux » , ont un casier judiciaire « costaud » , a-t-elle rappelé.

Les deux prévenus pèsent en effet près d’une dizaine de condamnations à eux deux. Un bilan alourdi par la décision du tribunal, qui a condamné l’homme de 25 ans et son coprévenu de 29 ans à respectivement deux et un an de prison ferme, ainsi que leur maintien en détention.