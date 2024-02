Le nouveau bâtiment du tribunal de première instance des îles Sous-le-Vent inauguré

Cette inauguration s’est déroulée en présence des parlementaires Lana Tetuanui et Mereana Reid Arbelot, des maires de Uturoa, Taputapuatea et Maupiti, ainsi que des chefs de cour, du procureur de la République et du procureur général. Financé par l’État, le chantier s’élève à 164 millions de francs.

« Il s’agit de la première section détachée en Polynésie française, créée en 1958. Le bâtiment rénové, exemplaire sur le plan environnemental, a été mis en service en août 2023 ». Il permettra le « bon fonctionnement d’une justice de proximité pour les populations des îles éloignées et à un service public simplifié et plus efficace », indique un communiqué du haut-commissariat.