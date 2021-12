La baie de Vaitupa de nouveau accessible pour la population

Pour permettre aux navires de plaisance de stationner ou de mouiller, plusieurs zones sont prévues à cet effet autour de Tahiti. Une contrainte pour ceux qui souhaitent y effectuer des activités nautiques, aquatiques et subaquatiques. Devant le tribunal administratif, plusieurs requérants ont ainsi demandé l’annulation de deux arrêtés portant sur la réglementation du mouillage et du stationnement des navires à Faa’a, Pirae, Papeete et Punaauia.

Parmi leurs arguments : les zones de mouillages définies porteraient atteintes “aux droits de propriété des Polynésiens disposant de titres de propriété anciens”, ne respectent pas “l’identité culturelle polynésienne indissociable de l’océan” et sont “une volonté du gouvernement de couper le lien de la population avec la mer”.

Autant d’arguments avancés qui n’ont pas convaincu le tribunal administratif qui a rejeté la quasi-totalité de la requête. Néanmoins, la juridiction s’est montrée plus regardante concernant la zone P2 qui délimite la Baie de Vaitupa comme une zone dédiée au mouillage et au stationnement des navires. “La délimitation de cette zone jouxte le trait côtier d’une partie importante du territoire de la commune de Faa’a, qui ne dispose que de très peu de points d’accès à la mer”, a fait remarqué le tribunal, notant également que “la baie de Vaitupa est une zone très fréquentée, notamment par les pratiquants de va’a qui voient, du fait du maintien de cette zone, leur activité réduire sensiblement”.

Le tribunal a donc annulé l’article de l’arrêté qui délimite la zone P2 comme zone dédiée au mouillage, jugeant la réglementation “disproportionnée” et comme portant atteinte “au libre accès de la population au domaine public maritime”. Une bonne nouvelle pour les habitants de Faa’a qui pourront désormais avoir accès à la baie.