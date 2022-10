Un poti marara avec 8 personnes à bord retrouvé

Un poti marara de 9 mètres de long avec 8 personnes à bord dont 2 enfants, parti dans la nuit de lundi à mardi de Papeari n’est pas arrivé à destination, à Raiatea où il était attendu dans la matinée mardi.

Le JRCC a été alerté et a tenté de rentrer en contact radio avec les poti. Le GARDIAN des Forces Armées a été mobilisé pour recherches.

C’est un second poti marara qui a signalé par radio, au JRCC et au GARDIAN en vol, la présence du navire recherché. La radio du bateau était hors service. Il avançait à faible allure en raison de l’état de la mer et se dirigeait vers Huahine.

Les 8 personnes sont saines et sauves, le dispositif de recherche est immédiatement levé.

Le JRCC rappelle dans un communiqué, l’importance des règles de sécurité :

Déclarer sa partance auprès du JRCC pour les navigations entre les îles ou une traversée entre deux atolls. Cette procédure permet d’anticiper les recherches en cas d’inquiétude de la famille ; elle a déjà sauvé de nombreuses vies

Respecter le trajet déclaré

Disposer d’une embarcation équipée de moyens d’alerte et de secours (balise de détresse, radio VHF en état de fonctionnement, téléphone portable, fusée à parachute et feux à mains, réserve suffisante d’eau, gilets de sauvetage, etc.)

Bien préparer son navire en vérifiant l’état du moteur et le niveau de carburant

Vérifier la météo ainsi que les conditions de mer.

Par ailleurs, lorsqu’un navire n’est pas arrivé à sa destination comme prévu, les familles doivent donner l’alerte le plus rapidement possible en contactant immédiatement le JRCC par téléphone, au 16 (appel gratuit).

Tous les conseils de comportement sont à retrouver sur les sites du JRCC Tahiti, de la FEPSM et de la DPAM.