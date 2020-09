Raiatea : Incendie au dépotoir de Avera

Les pompiers de Taputapuatea se sont très vite dépêchés sur le site afin de maitriser le foyer. Une opération réalisée en partenariat avec caserne de Uturoa. Une auto combustion due à la chaleur serait selon les premiers éléments la raison de l’incendie.

« Je pense que c’est accidentel, avec le soleil qu’on a, et la chaleur, par effet de fermentation ou peut-être par effet de loupe, l’incendie a pris (…) Dans un premier temps, on va essayer de contenir le foyer pour éviter la propagation, on va s’occuper du noyage, essayer de faire baisser l’intensité du feu. Et dans une deuxième partie qui va être très longue et plus technique, cela va être l’utilisation d’un case avec de la terre comme moyen d’extinction pour essayer d’étouffer le feu. Cela fait déjà une heure qu’on est dessus, et je pense qu’on va encore en avoir pour au moins 2-3 heures » a expliqué Nicolas Marcilloux, chef de corps des pompiers de Taputapuatea.