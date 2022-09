Samedi 17 septembre au soir, le JRCC Tahiti a reçu un appel de détresse d’un catamaran en train de sombrer au Nord-Est de Moorea pour 12 nautiques.

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie)

Immédiatement, le JRCC a émis un MAYDAY RELAI sur zone et engagé l’hélicoptère inter-administration Dauphin afin de porter secours aux naufragés. Les deux personnes à bord du catamaran ont été hélitreuillées et ramenées à terre, saines et sauves.