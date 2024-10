Moorea : l’église de la Sainte-Famille de Haapiti vandalisée

Les fenêtres de la maison de Dieu ont cédé, jeudi dernier à Moorea.

Alertés par des cris et des bruits de coups sur la porte de l’église de la Sainte-Famille de Haapiti, aux alentours de 16 heures, les membres d’une famille voisine se rendent sur place. Ils aperçoivent un jeune homme d’une vingtaine d’années faire le tour de l’édifice et lancer des pierres, brisant six carreaux des fenêtres latérales.

« Je crois qu’il voulait continuer à jeter les pierres, mais quand il a vu mon fils arriver, il a ramassé une grosse branche par terre. Je crois qu’il voulait taper, raconte Albertine. Quand il a vu plein de monde arriver, il s’est enfui » . Une pierre d’une quinzaine de centimètres sera trouvée dans l’église par la gendarmerie.

Le jeteur de pierres est vite identifié. Il s’agit d’un jeune homme connu du voisinage, souffrant de troubles comportementaux. S’il a porté plainte ce lundi, le diacre Pascalino Tevero considère que le fautif est « victime » , et qu’il n’est qu’un jeune désœuvré. « Il y en a d’autres qui participent à la vie de la communauté (…) Nous sommes tristes de voir tout ce qui se passe autour de notre jeunesse. C’est un parmi plusieurs, il n’y a pas que lui » , regrette-t-il. « C’est une affaire de tous, je pense. Des parents, de l’Église, de l’État, de la commune… On doit tous se mettre autour de la table » .

Ce n’est pas la première fois que le lieu de culte est pris pour cible. Un groupe de jeunes avait dégradé une Vierge Marie installée dans une grotte à côté de la paroisse, il y a une dizaine d’années.