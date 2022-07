Incendie à Mahina : une maison entièrement ravagée par les flammes

Il est midi lorsque les sapeurs-pompiers sont appelés pour un incendie au niveau du quartier Izal, sur la route de la Pointe Vénus, à Mahina. À leur arrivée, une dizaine de soldats du feu découvrent une habitation entièrement rongée par les flammes. Dans cette configuration, la priorité n’est plus de sauver le domicile, mais les habitants et les constructions voisines. Heureusement “plus de peur que de mal” déclare Richard Haupuni, le chef de corps des pompiers de Mahina. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer.

L’habitation a entièrement été ravagée par les flammes. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le garage de la maison voisine a également été touché par les flammes. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le garage de l’habitation voisine (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Après deux heures de lutte et avec l’aide des pompiers de Pirae et de Hitiaa o te ra, l’incendie est circonscrit. L’habitation est entièrement détruite. Si les pompiers ont réussi à éviter le pire, une partie du garage du voisin a été sinistré. “Je trouve ça dommage, c’était une vieille construction, de plus de 40 ans. Arrivé à un moment, il faut faire ce qu’il faut, faire des vérifications, des contrôles, pour éviter un accident comme aujourd’hui. C’est juste matériel, pas de décès, rien… mais tout de même. On aurait pu éviter ça. Quand, c’est une vieille habitation, il faut casser, démolir, rénover, ou alors effectuer une mise au norme, et ne pas attendre indique Sandy Gooding, sinistré. C’est beaucoup temps de travail… On va recommencer, reconstruire, et améliorer”.

Pour l’heure, la cause de l’incendie n’est toujours pas connue.