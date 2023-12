Effractions et actes de vandalisme à répétition au presbytère de la Cathédrale de Papeete

Effractions en série à la cathédrale de Papeete. Six jours à peine après avoir rapporté une tentative d’effraction au presbytère, le Père Christophe dénonce un nouvel acte de vandalisme : « Je me suis levé ce matin à 4 heures et la porte était défoncée. (…) Le soir vers 17h quand je suis rentré, sur le parvis de la banque, il y avait un groupe de personnes alcoolisées (…) C’est toujours un peu les mêmes personnes (…) »

En octobre dernier, Père Christophe a annoncé que la cathédrale serait désormais fermée en dehors des offices suite à l’agression d’un sacristain. Mais la mesure n’a pas suffi. Pour le religieux, ces faits de vandalisme voire de violence à répétition sont un témoignage d’un mal-être plus grand : « C’est un fait que la société est en souffrance parce que la crise économique augmente. On le voit nous ici avec les colis alimentaires qui sont pas faits pour les personnes à la rue, mais pour les gens des quartiers. Donc, on sent bien qu’il y a une vraie souffrance et donc une jeunesse qui se révolte par rapport à de l’argent qui coule à flot à certains endroits. Cette violence, elle va monter. La violence d’hier soir, c’est un petit peu des épiphénomènes de quelque chose qui est là, mais qui est sous-jacent.«

Du côté des bénévoles, on dénonce l’inaction des autorités. « On en arrive à une 2ᵉ effraction, il n’y a toujours rien, lance Marie-Claude. On a l’impression que tout le monde baisse les bras et qu’on renvoie la balle à Père Christophe en lui disant « écoutez, c’est votre faute, vous vous êtes occupés des SDF, vous avez voulu les nourrir, les protéger… Débrouillez-vous avec maintenant«

Si les bénévoles déclarent avoir appelé le 17, aucune plainte n’a été déposée. La police municipale, quant à elle, n’a pas été prévenue. « J’apprends à l’instant qu’il y a eu cet incident hier soir. Nous faisons en sorte depuis plusieurs mois qu’il y ait des tournées régulières de nos agents », souligne Patrick Bordet, conseiller délégué à la police et à la prévention de la délinquance.

Symboles d’un mal-être sociétal pour Père Christophe, les actes de vandalisme pourraient s’expliquer aussi par un manque de suivi psychologique de certains sans-abris. « Il arrive effectivement à Père Christophe d’être sévère avec les personnes qui ne respectent pas les règles, qui ne veulent pas se faire soigner parce qu’il y a beaucoup aussi de malades psychologiques qui sont dans la rue, note Marie-Claude, bénévole. Bien entendu, ils sont en colère parce qu’ils veulent ci, ils veulent ça et puis nous, on leur dit non« .

La commune déclare être en discussion avec « les instances médicales, les services du Pays, pour voir quelles seraient les actions susceptibles d’être mises en place ». « Vous savez, quelqu’un qui est en crise, nous ne sommes pas médecins, souligne Patrick Bordet. On ne peut pas intervenir sauf l’empêcher de s’automutiler ou de faire de la casse. (…) Ce que nous souhaitons c’est que le calme revienne autour de la cathédrale. »