SDF à proximité de la cathédrale : les parents d’élèves ne lâchent rien

Les associations des parents d’élèves (APEL) du collège Anne Marie Javouhey et de La Mennais reviennent à la charge. Courant février, elles s’étaient entretenues avec les pouvoirs publics et Père Christophe, vicaire de la cathédrale de Papeete et proche des sans abris à travers l’association Te Vai ete, pour trouver une solution face aux incidents survenus entre ces derniers et les élèves des deux établissements. Mais selon elles, la situation n’est toujours pas maîtrisée.

Dans un courrier daté du 9 mars, elles dénoncent de nouveau une situation inacceptable et un « risque majeur » pour les élèves. En cause, les comportements hostiles de certains sans abris, et les actes d’incivilité régulièrement signalés auprès des établissements scolaires.

« Nos jeunes enfants se retrouvent dans des situations très graves, bien au-delà de l’image déplorable offerte à nos milliers de touristes débarquant de leur bateau de croisière quasi-quotidiennement » , dénoncent les associations.

« Saleté répugnante » , « odeur nauséabonde » près du presbytère, altercations entre sans abris et parents ou enseignants… les APEL estiment que « tout le monde ne semble plus savoir comment faire » et, surtout, envisagent de « protéger (elles)-mêmes les enfants si rien n’est fait » .

Selon nos informations, Père Christophe a répondu au courrier en leur joignant un arrêté municipal de Papeete, sensé organiser la prise en charge des sans abris par la commune.

Un statu quo qui pourrait se tendre alors que les Territoriales focalisent les pouvoirs publics, et que l’ouverture du centre de jour et de formation à Mamao ne se fera pas avant le mois de juin.