La Cathédrale fermée en dehors des offices religieux à cause d’agressions et de nuisances répétées

« Ce matin, à 11h30, notre sacristain s’est fait agresser par une personne qui avait décidé de prendre la cathédrale comme son ‘armoire’ et son domicile. Hier, tout l’après-midi, un groupe de personnes s’est alcoolisé sur le parvis », écrit Père Christophe à la mairie de Papeete.

« Conformément à ce qui nous avait été demandé par le ministère des Affaires sociales, de la précédente mandature, nous avons cessé toute activité au service des personnes à la rue (repas, distribution de linge, dossier administratif) le 17 avril à la Cathédrale. Et c’est ce que nous faisons aujourd’hui encore. Parallèlement, madame la ministre nous assurait que : ‘En parallèle, la mairie s’est engagée à faire appliquer l’arrêté municipal autour de la Cathédrale et assurer une présence renforcée de la Police municipale et de la Police nationale afin d’endiguer les problématiques de violence et d’insécurité (…) Cet engagement est semble-t-il resté lettre morte », poursuit l’ecclésiastique tout en précisant que cette annonce avait été faite « en période préélectorale ».

« Depuis plus d’un mois, en raison de l’irrespect de quelques personnes et de menaces à l’égard des bénévoles (…), nous avons aussi fermé la Cathédrale la nuit. Aujourd’hui, ce ne sont plus des menaces et des paroles mais des actes. Nous ne pouvons prendre le risque qu’un bénévole, un paroissien ou un touriste soit violenté par quelques personnes incontrôlables et se sentant dans l’impunité, parce que les autorités n’assument pas leurs engagements et leur parole (…) Désolé que ce monument, si visité par nos touristes, doive ainsi rester portes closes, faute d’une volonté politique de la municipalité de mettre en œuvre un arrêté qu’elle a elle-même produit » conclut Père Christophe, visiblement irrité par la situation.