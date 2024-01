Australes : plus aucun espoir de retrouver le jeune marin disparu

L’épilogue est tragique. Après 30 heures de recherches infructueuses, le haut-commissariat a décidé de lever le dispositif de secours à la tombée de la nuit, ce samedi. Pêcheur à bord du « Kathe », la victime est passée par-dessus-bord alors que les conditions météorologiques étaient difficiles.

Dans un communiqué, le « Haut-commissaire de la République et l’ensemble des services impliqués dans les opérations de recherche » ont exprimé « leur tristesse et leur sincère compassion à la famille et aux proches du jeune homme disparu, dans le drame qui les touche ».