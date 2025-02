Une professeure de yoga à Tahiti retrouvée morte aux Etats-Unis, son mari principal suspect

C’est le choc pour ses proches. Margaux Nguyen, 32 ans, a été retrouvée morte la semaine dernière aux Etats-Unis, dans l’Etat du Maine. Son corps a été découvert nu dans l’allée menant à la maison de ses beaux-parents.

Principal suspect, Samuel Whittemore, son mari depuis moins d’un an, a été interpellé par la police, rapportent les médias américains. L’homme de 34 ans avait fui les lieux mais a été retrouvé peu après et placé en garde à vue.

La mère de Samuel, âgée de 67 ans, a quant à elle été retrouvée blessée à l’intérieur de la maison. Elle a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger.

Selon nos informations, c’est en Polynésie que Margaux et Samuel se sont rencontrés. Professeure de yoga, Margaux s’était installée en Polynésie en 2020 et a monté un studio sur les hauteurs de Pirae. Un nouveau départ pour la jeune femme qui travaillait auparavant dans une agence de marketing.

Samuel quant à lui, était arrivé au fenua en voilier. Ancien ingénieur de SpaceX, il était diplômé du célèbre Massachusetts Institute of Technology. En Polynésie, le jeune homme a notamment collaboré avec Coral Gardeners.

Camille, amie proche de Margaux, se souvient d’un homme instable. « Margaux essayait toujours de remettre les choses en ordre avec lui parce qu’elle était folle amoureuse de lui. Il était instable, ne savait jamais ce qu’il voulait. Un jour il voulait se marier avec elle et puis le lendemain il voulait tout arrêter, tout quitter ».

Mais si la relation de Margaux et Samuel semblait tumultueuse, rien selon Camille, ne laissait présager un tel drame. « Il y a eu des fois où elle me disait qu’il s’énervait pour rien. Il fumait un peu ici à Tahiti, il fumait de la weed, et quand il n’en avait pas, il s’énervait plus facilement. Comme toute personne qui a accroché une substance, il n’y avait rien d’affolant. Il n’y avait rien qui amenait à dire que c’était un fou furieux. (…) Margaux c’était un ange, elle était gentille avec tout le monde, elle s’entendait avec tout le monde, elle faisait du yoga, elle était très penchée sur les énergies, elle n’envoyait que de bonnes ondes. En fait ce qu’on ne comprend pas nous c’est comment on peut faire ça à quelqu’un qui est aussi gentille et qui lui a tout donné. Elle n’a jamais un mot plus haut que l’autre. Elle est douce quoi. C’est une amie de très bon conseil tout le temps. C’est horrible, on réalise pas vraiment ce qui arrive. »

Margaux et Samuel avaient décidé de quitter le fenua l’an dernier pour se rapprocher des parents du jeune homme. Le couple s’était marié dans la foulée. « Est ce qu’elle nous disait tout ?, se questionne Camille qui a lancé un appel aux médias sur les réseaux sociaux. Je sais pas parce que quand on est dans ce genre de relation, on cache les choses là. (…) C’est horrible de perdre une amie comme ça. Et de perdre un enfant comme ça pour sa maman, c’est l’horreur. »