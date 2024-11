Science4reefs à Moorea : une nouvelle fondation au chevet du récif

Deux passionnées de l’océan. L’une pour la recherche scientifique, l’autre pour la glisse. Ensemble, Laetitia Hédouin et la rideuse Flora Artzner s’engagent dans la fondation Science4reefs, sous l’égide du centre nationale de la recherche scientifique.

Car le temps presse. Les coraux sont en souffrance. La fondation se veut un levier pour soutenir financièrement la recherche, communiquer sur l’état du récif et accompagner les politiques publiques en faveur de la biodiversité. « En tant que chercheuse, ça fait 12 ans que je travaille au Criobe et je trouvais que la science n’était pas assez partagée et qu’il y avait un vrai besoin d’aller vers la société et vers des actions plus concrètes pour vraiment arriver à sauver la biodiversité des récifs coralliens« , explique Laetita Hedouin, présidente de la nouvelle fondation.

Le taux de recouvrement corallien est en déclin au fenua. À Moorea, il n’est que de 2% tout autour de l’île.

Alors que le récif avait repris de la vigueur, les vagues de chaleur en 2019 et surtout celle de cette année ont laissé place à des épisodes de blanchissement. Ajouté à cela les invasions d’algues et d’étoiles de mer, les taramea, le récif étouffe. « Du coup c’est tout l’équilibre du récif corallien qui est perturbé. Et c’est pour ça qu’au travers de la fondation, on veut lancer des actions combinées. Si on arrache les algues, si on essaie de limiter les taramea et si on replante quelques coraux est-ce qu’on arrive à retrouver un équilibre positif pour le récif corallien ? »

L’océan est le terrain de jeu de la championne de wingfoil Flora Artzner. Avant le sport de haut niveau, elle était ingénieure en environnement et biodiversité au Criobe de Moorea notamment.

C’est donc tout naturellement que l’athlète a accepté d’être ambassadrice de la fondation. « Si à ma petite échelle avec ce statut de championne je peux contribuer à faire parler de façon un peu plus large, à prendre conscience de l’urgence de travailler sur les récifs auprès des passionnés de sports de glisse, mais aussi auprès des sponsors, auprès des organisateurs d’événements sportifs, ça sera une victoire ».

La fondation Science4reef propose une plateforme participative pour soutenir des programmes de recherches, mais aussi pédagogique pour sensibiliser les plus jeunes. L’organisation accueille aussi à bras ouvert les artistes ou les photographes pour partager leurs regards sur l’état des coraux.