Une spécialiste du « blob » au fenua

Audrey DUSSUTOUR, biologiste, directrice de recherche au CNRS

Elodie CINQUIN, biologistes, présidente de l’association Prosciences

Elle s’intéresse aux petits être vivants. Audrey Dussutour est l’une des rares spécialistes des blobs. Ces organismes jaunes et gluants sont aussi présents à l’état sauvage, au fenua. Comm e dans la forêt éducative de Mataiea, où il est facile de les observer… « C’est un organisme qui a une seule cellule. Nous on en a 100 000 milliards, à titre de comparaison. Nos cellules, nous, on ne les voit pas à l’œil nu. par contre, un blob ça fait jusqu’à 10m2. C’est une cellule géante, la plus grosse cellule. »

Si elle avait déjà soutenu un projet de sciences participatives dans une école de Papeete, Audrey Dussutour vient pour la première fois en Polynésie, à l’initiative de Prosciences. L’occasion de répondre à toutes les questions que suscite cet étrange organisme. « On voit l’engouement. Dès qu’on parle de blob, tout le monde a vu des vidéos et trouve l’organisme vraiment étonnant. Et en même temps, on ne sait pas vraiment comment il fonctionne. On se déconnecte de notre environnement. On se déconnecte de notre environnement. On ne prend pas le temps d’observer et d’aller marcher dans les vallées. Avec Proscience, quand on fait les ateliers avec les enfants ou dans cette forêt AOA, quand il y a des experts qui viennent, c’est de ralentir. Ça crée une émulation, de la curiosité. Et on le voit ensuite. (…) Ça marque le public. »

S’ils ne sont dotés que d’une unique cellule : les blobs ont néanmoins des supers pouvoirs. « Je travaille en ce moment sur le vieillissement chez le blob. Le blob est capable de rajeunir. Quelque chose qu’on ne sait pas faire nous, et on aimerait bien connaitre son secret. Là moi, j’ai des blobs qui ont plus de 60 ans en laboratoire et ils se portent très bien. Il peut se mettre en dormance ou fusionner avec un blob plus jeune et récupérer cette jeunesse. Donc en laboratoire, on alterne : on le garde vivant, on l’endort. Et à chaque endormissement, il rajeunit ».

Si vous adoptez un blob : Audrey Dussutour a réalisé des tutoriels pour vous expliquer comment s’en occuper.

