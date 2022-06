Rencontre avec les représentants de GLISPA

GLISPA est un partenariat d’îles réparties partout à travers le monde chargé de construire et renforcer des partenariats qui mettent en œuvre des objectifs mondiaux de résilience, de conservation et de durabilité sur les îles, en particulier les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU. GLISPA aide ses membres à élaborer des stratégies pour attirer l’attention et le soutien du monde entier sur les solutions et initiatives insulaires, en particulier par le biais de grandes réunions et conférences internationales.

Les discussions ont porté sur l’opportunité d’établir une coopération avec GLISPA en particulier et l’ensemble de ses membres de manière plus général. La Polynésie française pourrait trouver dans ce partenariat des possibilités d’échange d’expériences et de solutions sur les problématiques qui se posent aux îles à travers le monde pour les mettre en application dans nos îles.