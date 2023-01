Blue Climate Summit : 600 000 Fcfp reversés aux associations

Une partie des recette du Concert Te Moana Nui O Hiva, organisé le vendredi 20 mai 2022 en clôture du Blue Climate Summit, a été officiellement remis aux associations aujourd’hui. La remise des chèques eu lieu en présence du Ministre de la Culture, de l’Environnement et des Ressources Marines, en charge de l’Artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et de Yann Teagai, Directeur de Te Fare Tauhiti Nui.

De nombreux artistes polynésiens et internationaux ont été mobilisés pour ce Blue Climate Summit. Ils ont décidé de reverser 300 000 Fcfp à chacune des associations “Puna Roa Piha’e’ina” et “‘A Nui Taputapuatea”, toutes deux engagées dans la protection et la préservation de l’environnement.