Pollution, agressions sonores, espèces protégées : la gendarmerie sévit

C’est une opération qui n’aura duré que 8 jours, mais aura mobilisé quotidiennement 60 à 90 gendarmes, dont 6 enquêteurs de l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique). Baptisée « Place nette », elle avait pour objectif de lutter contre la délinquance environnementale. Des enquêtes, des opérations de contrôle ont eu lieu, mais aussi des interventions auprès des scolaires.

Une vingtaine d’épaves ont été recensées durant l’opération, 46 contraventions ont été relevées et 28 délits constatés rapporte le haut-commissariat. L’opération s’est étendue jusqu’aux Gambier. À Rikitea, une enquête a révélé des abandons de déchets dans une ferme perlière abandonnées.

Déchets… et nuisances sonores. Une opération de contrôle de car-bass a eu lieu à Hitiaa O te Ra. 98 véhicules ont été inspectés dont 3 immobilisés. À Bora Bora, une personne a été interpellée et 3.7 millions de Fcfp de matériel ont été saisis ainsi que son véhicule.

La gendarmerie relève que les nuisances sonores entrainent parfois aussi des violences physiques envers ceux qui les dénoncent. À Papara, des individus ont jeté des cailloux sur la maison d’une victime en réponse à une intervention de la police municipale pour faire cesser une nuisance sonore, rapportent par exemple les autorités.

Concernant les espèces protégées, lors d’un contrôle avec les Douanes à Bora Bora, une importante quantité de viande de tortue congelée (5 kg dans une voiture et 1,42 kg au domicile du suspect), a été saisie.

Crédit : gendarmerie

La délinquance environnementale touche aussi les océans.

Lors d’une action coordonnée menée avec la brigade nautique et le port autonome de Papeete la gendarmerie a constaté l’abandon de trois épaves de navires. L’enquête se poursuit en vue d’identifier les propriétaires.



Crédit : gendarmerie

Une seconde opération a été menée avec la brigade nautique et l’OCLAESP cette fois, pour effectuer une plongée sur une épave immergée dans le port de Papeete et pouvant contenir des fûts d’hydrocarbure. La perquisition menée a permis la saisie de 12 bidons de 20 litres et de 6 fûts de 200 litres d’hydrocarbures. Il s’agit de la première perquisition d’une épave à une telle profondeur (30 mètres) conduite par l’OCLAESP.

Crédit : gendarmerie

Au total, 57 enquêtes judiciaires sont désormais en cours, dont 46 initiées cette semaine et 11 poursuites d’enquête. 23 contrôles administratifs dont plusieurs en interservices ont été conduits dans le cadre de l’opération territoire propre.

5 opérations car bass ont permis le contrôle de 491 véhicules et la saisie / immobilisation de 11 véhicules, 4 opérations de prévention ont été conduites, notamment avec les élèves des quartiers défavorisés de Mahina, ayant permis la collecte d’une demi-tonne de déchets.

Sur l’ensemble de ces séquences 99 contraventions ont été établies et 60 délits ont été constatés. Sur la partie délits, 66 mis en cause ont été identifiés, dont 5 placés en GAV, 43 entendus sous le statut de mis en cause et 18 seront convoqués ultérieurement pour audition.

Des saisies significatives ont été réalisées et plus de 4 millions de Fcfp saisis au titre des avoirs criminels.